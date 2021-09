Top 20 automatisiertes Trading

Handelsidee

Seit vielen Jahren (ca.20) bin ich in Aktien als Privatanleger investiert.

Oft waren meine Kaufentscheidungen von Emotionen geleitet.

Aktientipps von Freunden, Empfehlungen in den Medien beeinflussten stark meine Entscheidungen.

Ich stellte mir oft die Frage: Kann ich nicht ein System entwickeln, dass mir vorgibt welche Aktien einen Kauf Wert wären.

Daher machte ich mich auf die Suche und habe verschiedene Systeme anderer Profis ausprobiert.

z.B das System nach Leverman oder die Strategie der relativen Stärke.

Beide waren zum Teil erfolgreich.



Nun habe ich mein eigenes System entwickelt.

Ich werde in meinem Depot immer 20 Aktien haben.

Die ausgewählten Aktien durchlaufen vor Depotaufnahme einen Qualitätsqueck.

Dabei werden viele verschiedene Kriterien beachtet.

Beispiel:

Wachstum, Profitabilität, Kursentwicklung, Bilanz, verschiedene Kennzahlen usw.



Ich habe daher eine Rangliste der Aktien erstellt, die dafür in Frage kommen.

Hierbei werden pro Aktie Punkte vergeben.

Die Top 20 Aktien, mit den meisten Punkten, werden in das Depot aufgenommen.

