ABGESTIMMT

Dieses wikifolio soll überwiegend in Aktien und Fonds aus dem Value Bereich investieren. Ergänzend können ETFs zum Einsatz kommen. Diese können grundsätzlich je nach persönlicher Einschätzung von 0% bis 100% Investitionssumme reichen. Die Ermittlung der geeigneten Titeln soll dabei in der Regel auf einer individuellen Risiko/ Rendite Einschätzung unter Berücksichtigung von Konjunkturverlauf, Wechselkurse, Zinsentwicklung, Geldmengenentwicklung, Inflation, fiskalpolitische Vorhaben, politisches Umfeld, usw. erfolgen. Der Anlagehorizont soll langfristiger Natur sein.