Opportunistic Value Invest

Durch eine antizyklische Anlagestrategie wird versucht mit dem wikifolio die Marktrendite zu übertreffen. Das Ziel ist in Aktien mit im historischen Vergleich niedrigen Bewertungen zu investieren. Die Haltedauer der Aktien soll anschließend opportunistisch entschieden werden, in Abhängigkeit von der erwarteten Geschäftsentwicklung. Sobald eine Aktie nach Kauf den unterstellten intrinsischen Wert erreicht oder übertrifft, soll die Aktie verkauft werden. Bekannte Fallstricke von Retail-Investoren sollen vermieden werden. Es wird nach Unternehmen gesucht, die der breiten Masse unbekannt sind und derzeit günstig gehandelt werden (z.B. auf Grund eines vorherrschenden Konjunkturzyklus). Die Unternehmen haben im Idealfall ein etabliertes Geschäftsmodell, erzielen positive Cash Flows, besitzen einen klare Strategie für positive Shareholder Returns (sei es durch Dividendenwachstum oder Aktienrückkäufe) und haben Aussicht auf soliden Topline- und Bottom Line-Growth, z.B. durch aktuelle Trends (eCommerce, Digitalisierung) oder durch geographische Expansion. Es soll hauptsächlich mit Einzeltiteln gehandelt werden. Unter Umständen könnte in themenbasierte ETFs investiert werden, falls sich durch besondere Marktlagen sektorale Chancen ergeben. Es soll nicht mit Hebelprodukten gehandelt werden. Hauptfokus sind Einzeltitel in den USA, Kanada und in Europa, grundsätzlich kann jedoch in Unternehmen auf der ganzen Welt investiert werden. Zur initialen Entdeckung interessanter Unternehmen werden gängige Onlineforen und Social Media Plattformen genutzt, genauso wie der crowd-sourced content service „Seeking Alpha“. Anschließend werden die Aktien auf Basis ihrer Fundamentaldaten analysiert, indem Geschäfts- bzw. Quartalsberichte untersucht werden. Mit einem Zugang zu FactSet kann die Bewertung einer Aktie auf relevante Finanzkennzahlen (KGV, Price Earnings Growth, etc.) untersucht werden, inkl. eines Vergleichs zu einer relevanten Peer Group.