STAGE INVESTOR

Investiert wird weltweit in Aktien und ETFs. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt nach der Stage Analysis Methode von Stan Weinstein. Es wird nur nach Wochencharts gehandelt. Angestrebt wird eine langfristige Haltedauer, und somit ein geringer Aktienumschlag. Trends sollen möglichst frühzeitig erkannt werden. Es sollen also nur Aktien gekauft werden, die sich nach Stan Weinstein in Stage 2 befinden. Das Portfolio soll weit diversifiziert werden. Die einzelnen Positionen sollen nicht größer als 1-2 Prozent des Gesamtportfolios sein. Eine Industriegruppe soll nicht mehr als 10% des Portfolios betragen. Die Auswahl der Industriegruppen erfolgt nach der Makroanalyse.