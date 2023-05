Global-TravelTourism

Investiert werden soll grundsätzlich in Aktien des weltweiten Reise- und Tourismusmarktes, der sich gerade jetzt nach der Coronapandemie wieder großer Beliebheit erfreut. Es besteht in allen Bereichen (Kreuzfahrt, Pauschalurlaub, Städtetrips etc.) ein großer Nachholbedarf. Interessant für ein Investment können die Märkte in USA, Europa, Afrika und Asien sein. Das Anlageuniversum ist aber grundsätzlich nicht auf eine spezifische geographische Region beschränkt. Generell ist eine langfristige Anlage vorgesehen. Es kann aber auch kurzfristige Trades geben. Die Entscheidungsfindung soll in der Regel aufgrund fundamentaler Daten (unter anderem quantitative und qualitative Analysen) mit Informationen aus dem Internet und den Printmedien stattfinden.