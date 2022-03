Wikifreaks

Handelsidee

Dachwikifolio ausgesuchter Top 10 Trader.

Jedes Quartal sollen die , meiner Ansicht nach, besten Trader hier versammelt sein.

Der Fokus liegt hier auf Performance, was ein erhöhtes Risiko in sich birgt.

Es ist angestrebt die Portfolio Anteile entsprechend des Performance / Risiko des einzelnen Traders überzugewichten.

Um das Risiko zu verringern sollen hier Trader mit unterschiedlichen Handelsstrategien vertreten sein.

Wer sich in marktschwachen Phasen beweist wird zeitweise höher gewichtet.







