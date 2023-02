In diesem wikifolio soll auf steigende und fallende Kurse gesetzt werden. Es soll die Chart-technische Analyse angewendet werden Eine hohe Volatilität soll zu Gunsten eines maximalen Ertrages bewusst in Kauf genomen werden. In diesem wikifolio sollen ausschließlich Hebelprodukte auf Aktienindizes, Rohstoffe, Währungspaare (Forex) und Einzelaktien, gehandelt werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein. Das Wikifolio soll die meiste Zeit Cash-Bestand aufweisen.