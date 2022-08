Bottom und Top finden

Ich nutze seit Jahren die Bollinger Bänder in Zusammenspiel mit dem MACD als Investmentidee. Hauptsächlich handle ich KO-Zertifikate, die einen Hebel kleiner als 6 haben. Der Abstand zur KO-Schwelle beträgt dabei durchschnittlich 20%, was zu keinen Panikattacken führen sollte, wenn es mal in die falsche Richtung läuft. Außerdem handle ich Aktien, bei denen nach einer Abwärtsstrecke ein Boden wahrscheinlich ist. Diese werden über einen längeren Zeitraum gehalten, bevorzugt zwischen einem und sechs Monaten. Gehandelt werden hauptsächlich KO-Zertifikate, die schwerpunktmäßig von einem Tag bis zu zwei Wochen gehalten werden. Danach werden diese auch durchaus mit Verlust verkauft. Für Swingtrader ist dieses wikifolio nicht das Richtige.