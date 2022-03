BeRis Deutsche Nebenwerte

Handelsidee

In diesem Wikifolio habe ich ausdrücklich deutsche Nebenwerte. Unter Nebenwerten meine ich alles was nicht im Dax ist. Durchaus aber im MDAX,SDAX oder TecDAX vertreten ist Sollte sich ein Wert im Laufe der Zeit bis in den DAX steigern so ist er noch zulässig. Mein Ziel ist es Gewinne mit zunehmen und damit meine ich alles ab 10%. Es kann durchaus sein das Werte mit höheren Gewinnen im Portfolio liegen. mehr anzeigen