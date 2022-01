Handelsidee

Alles rund um die Wasserstofftechnologie. Speziell hier geht es um den grünen Wasserstoff. Von der Herstellung (Wasser ) über die Energiequelle Wind und Solar ( Strom - Elektrolyse). Auch die Anlagenbauer sind hier gefragt. Vertrieb des Wasserstoffes und Einsatz dieses. Mir ist wohl bekannt das der Hype an der Börse wohl vorbei ist, dennoch nicht in der Umsetzung Weltweit da stehen wir erst am Anfang. mehr anzeigen