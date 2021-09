Susan Levermann - Best of

Handelsidee

"Best of" soll in der Regel eine internationale Auswahl aus Aktien enthalten, die nach dem Prinzip von Susan Levermann ausgewählt werden. Hier sollen allerdings in der Regel nur die Position mit der relativen besten Punktzahl enthalten sein. Die Auswahl soll sich in der Regel auf 5-10 international Aktien beschränken.



Das Prinzip, das Susan Leverman in ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" beschreibt soll Aktien anhand eines Punktesystems bewerten, das aus 13 Kriterien besteht (Eigenkapitalrendite, EBIT Marge, Eigenkapitalquote, Gewinnwachstum, aktuelles KGV, langfristiges KGV, Gewinnrevisionen, Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinung, Kursverlauf der letzten 6 und 12 Monate, Kursmomentum). Das Reversal Prinzip wird in diesem wikifolio nicht berücksichtigt.

In diesem wikifolio ist grundsätzlich beabsichtigt in Aktien zu investieren, die mit 5 oder mehr Punkten bewertet sind. Die Haltedauer der einzelnen Werte soll von der Bewertung abhängig sein, sie sollen in der Regel aus dem wikifolio genommen wenn besser bewertete Titel zur Auswahl stehen .

Außerdem sollen möglichst keine Aktien mit einem KGV von mehr als ca. 100 langfristig gehalten werden.

Wenn keine Aktien mit ausreichender Bewertung gefunden werden, kann eine entsprechende Cash oder Rohstoffposition mittels ETFs gehalten werden.

Als Quellen zur Bewertung sollen vorrangig die Informationen von Internetseiten (z.B. Reuters, Onvista, Yahoo...) und Unternehmensberichte genutzt werden. mehr anzeigen