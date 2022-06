Walzenhausen Secret Investments

Dieses wikifolio hat das Ziel, min. eine jährliche Performance von >= 20 Prozent zu erzielen. Investiert wird in Hebel-Produkte wie z.B. Optionsscheine, ETF's etc. auf alle verfügbaren Indizes. Investitionen in Einzelaktien bzw. Short-Positionen sind ebenfalls möglich. Der Einstieg- und Ausstieg sowie die Steuerung des Riskos erfolgt durch die tägliche Bewertung von Indikatoren. Der Anlagehorizont ist überwiegend kurz- bis mittelfristig.