Mein Wikifolio "CoreSatellite Aggressive" folgt der Core Satellite Strategie und besteht im Core aus einfachen ETFs und im Satellite aus zielgerichteten Assets. In diesem Portfolio werden unter anderem Derivate gehandelt. Falls du das nicht möchtest, schau dir doch mein andres CoreSatellite Wikifolio an. Der Core besteht zum einen aus einem oder zwei Aktien ETFs, welche den breiten Markt abdecken sollten. Zum anderen sind im Core low-risk Assets wie Staatsanleihen oder auch Rohstoffe (bzw. hauptsächlich Gold) ein fester Bestandteil. Als Satellite kommen vorwiegend Aktien, in bestimmten Marktphasen aber auch Derivate auf Aktien, Indizes oder auch Crypto zum Einsatz. Ich halte mich hierbei an einen eigenen Leitfaden, der eingehalten werden sollte. In speziellen Marktphasen kann aber in geringem Maße vom Leitfaden abgewichen werden. Im großen und ganzen sollte das Portfolio entsprechend diesem Leitfaden aufgebaut werden: Core: 30% breiter Aktien ETF, 7.5% TIPS Anleihen, 7.5% klassische Staatsanleihen, 5% Gold Satellite: 40-50% Aktien, 0-10% Derivate Abweichungen im normalen Spektrum sind natürlich zu erwarten. Einzeltitel im Satellite sind bzw. sollten auf 7.5% gedeckelt sein. Gewinne sollten aber grundsätzlich laufen gelassen werden.