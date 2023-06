DerivateHandel

In diesem Wikifolio werden ausschließlich Derivate und ETFs gehandelt. Es kann in alle Anlageklassen investiert werden. Die Haltedauer liegt im kurzfristigen (Minuten/Stunden) bis mittelfristigen (Wochen/Monate) Bereich. Langfristige Investitionen (Jahre) sind bei ETFs möglich. Entscheidungsgrundlage für Engagements sind sowohl fundamentale Daten (globale, branchen- und unternehmensspezifische Situation) als auch kurzfristige Kursbewegungen, die mögliche Tradingchancen eröffnen. Das Verlustrisiko bei Derivaten ist hoch, insbesondere bei Knock-Out-Zertifikaten mit hohem Hebel. Demgegenüber stehen Chancen auf überproportional hohe Gewinne. Zudem bieten Derivate die Möglichkeit, auch bei Seitwärtsbewegungen oder fallenden Kursen des Basisinstruments Gewinne zu erzielen, was bei einem Direktkauf des Basisinstruments nicht möglich ist. Die hohe Volatilität und das damit einhergehende hohe Verlustrisiko bei Derivaten sollen durch Diversifikation und Begrenzung des Depotanteils einzelner Positionen auf maximal 20% des Depots reduziert werden.