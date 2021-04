Digitale Industrie 4.0

Handelsidee

Dem Wikifolio Obi Industrie 4.0 liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt in erster Linie aufgrund Bilanzdaten und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, sowie qualitativen Bewertungskriterien, wie z.B. die Qualität der Produkte und das Geschäftsmodell eines Unternehmens.

In diesem Wikifolio wird die Strategie verfolgt, in Unternehmen zu investieren, bei denen erwartet werden kann, dass Sie bei Ihren Umsatzerlösen oder dem Jahresergebnis von den Entwicklungen der vierten industriellen Revolution besonders profitieren.

Der Begriff Industrie 4.0 steht für die vierte Industrielle Revolution, eine neue Stufe der digitalisierten Produktion. Hier geht es vor allem darum, Maschinen und Menschen mit Informations- und Kommunikationstechnik-Systemen via Internet miteinander zu vernetzen. Volkswirtschaften wie die USA, Japan oder auch Deutschland befinden sich im Wandel von der Industrie zur digitalisierten Gesellschaft. Innovativen Unternehmen bietet sich die Chance, neue Geschäftsfelder zu erschließen und als Gestalter eines digitalem Zeitalters in einer globalen Welt zu agieren. Das Internet der Dinge und die künstliche Intelligenz verändern die Produktionsabläufe grundlegend. Neuartige und immer intelligentere Roboter bieten neue, direkte und individuellere Möglichkeiten in Produktion, Logistik und Vertrieb. Das Wikifolio Obi Industrie 4.0 ermöglicht, das Wachstumspotenzial dieses beginnenden, fundamentalen Umbruchs zu Ihren Gunsten zu nutzen.

Die Grundausrichtung, in welche Unternehmen vornehmlich investiert werden sind u.a. die Themenbereiche:

Robotik

Software

Raumfahrt

Künstliche Intelligenz

Digitalisierung

Cyber Sicherheit

Drohnen

