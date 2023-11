Enhanced Portfoliostrategie

Mein Investmentportfolio verfolgt eine innovative und fortgeschrittene Strategie, um eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Durch die Nutzung von Hebelinstrumenten und Derivaten strebe ich an, die Wertentwicklung von Investitionen in den US-Index, Treasuries und Öl sowie verwandten Produkten zu maximieren. 1. Diversifizierte Allokation Das Portfolio wird hauptsächlich über den US Index gesteuert, dabei werden aber auch Positionen wie US Treasury Anleihen und Öl oder ähnliches verwendet, um die Abhängigkeit zu US Aktien zu verkleinern 2. Einsatz von Hebeln Zeitweise können etwa 10% des Portfolios in Hebelprodukte oder sonstige Derivate eingesetzt werden, um von Marktschwankungen zu profitieren und eine Outperformance zu bezwecken