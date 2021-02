FocusInvest Tech und PE

Handelsidee

Handelsidee: Ich investiere in globale Tech- und Private Equity-Aktien, wobei andere Einzelwerte zum Feintuning beigemischt werden können.



Anlageuniversum: Es wird in Aktien investiert, Hebelprodukte sind ausgeschlossen



Handelskriterien: Entscheidungen basieren größtenteils auf aktuellen Fundamentaldaten sowie in Erwartung zukünftiger Wachstumsperspektiven durch z.B. Megatrends. Anpassungen im Portfolio werden regelmäßig vorgenommen, die Grundausrichtung verfolgt jedoch eher einem "Buy-and-Hold"-Ansatz



Risikominimierung: Langfristig soll keine Position mehr als 10% Gewichtung im Portfolio aufweisen.



Haltezeit: Mittel- bis langfristig