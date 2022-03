Handelsidee

Dieses Wikifolio "Future Trends and Growth" hat den Fokus auf Zukunftsthemen.

Ziel ist es über diverse Branchen hinweg zu investieren.

Investiert wird ausschließlich in Aktien. Bei den Aktien vor allem in solche Unternehmen die sich potentiell vervielfachen können.



Das Wikifolio wird aktiv gemanagt um Risiken zu minimieren, ebenfalls wird versucht eine 10% Cashquote zu halten um günstige Aktien zu erwerben.



Der Anlagehorizont ist langfrsitig. mehr anzeigen