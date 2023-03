GD_high conviction

Das wikifolio ist Teils ein kleiner Subset und Teils eine Ergänzung des 1E Portfolios. Es werden ausschliesslich Aktien, selten ETFs und Cash gehalten. Einzelne Titel werden bis zu 20% gewichtet, typischerweise sind 5 bis 15 Titel im Portfolio. Schwerpunkt liegt in der Suche nach Titeln, welche langfristige Trends widerspiegeln und in Ihrem Segment in der Zukunft nachhaltig Gewinne erzielen werden.