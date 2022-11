itsanoption

In diesem wikifolio sollen mehrere statistische Handelssysteme auf Aktien, Indizes und Rohstoffe umgesetzt werden. Durch die breite Diversifikation soll eine überdurchschnittliche Marktrendite erzielt werden, bei gleichzeitig geringem Risiko. Die Ideen werden planmäßig mit direktem Investment in Aktien, Optionsscheine sowie auch weitere Hebelprodukte und ETFs umgesetzt, damit das Potenzial der Handelsansätze optimal genutzt werden kann. Für Aktieninvestments soll ein reproduzierbarer Screening-Ansatz verwendet werden, um starke Outperformer zu filtern. Lediglich Werte, die stärker als der Gesamtmarkt verlaufen, werden in die engere Auswahl genommen. Hierbei liegt die planmäßige Haltedauer zwischen drei bis achtzehn Monaten. Zudem ist vorgesehen, in schwachen Phasen per Cost Average sukkzessive weiter zu kaufen, um somit günstige Kurse sowie mehr Stückzahl erhalten zu könnnen. Somit soll versucht werden das Risiko/Chance Verhältnis angemessen zu halten. Damit sich das Portfolio auch in Baissephasen positiv entwickeln kann, sollen Absicherungsinstrumente wie Put Optionen und Rohstoffe mit dieser Strategie kombiniert werden. Für eine breite Diversifikation sollen zudem statistische Strategien auf Rohstoffe,Aktien und Aktienindizes gehandelt werden. Insbesondere innerhalb der Assetklasse Aktien ist soll eine adäquate Verteilung auf die einzelnen Branchen vorgenommen werden. Sollten sich aus meiner Sicht keine passenden Hebelprodukte finden lassen sollen entsprechende Aktien des Basiswerts gehandelt werden.