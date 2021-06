CH Global Growth

Handelsidee

Strategie:

Konzentriertes Aktienportfolio mit Fokus auf Wachstumstitel überwiegend im Technologiebereich/Halbleiter. Kapitalisierung fokussiert auf Large & Mega Cap. Regionalaufteilung überwiegend auf USA, EU & China/HK.



Implementierung:

Anpassungen werden in der Regel quartalsweise erfolgen. Es wird angestrebt, in die jeweiligen Aktien gleichgewichtet zu investieren. Dabei wird jedoch versucht, die Umschichtungen zu minimieren, daher können Anpassungen bei der Gewichtung (z.B. bei nur kleinen Abweichungen) oder Änderungen in der Zusammensetzung unterbleiben oder nur teilweise umgesetzt werden. mehr anzeigen