Goldhammers Rohstoffe und Co

Handelsidee

Meine Strategie setzt im Kern auf kurz-langfristige Investitionen in die Ressourcen.-Energiebranche sowie in deren Verarbeiter (bottom up), die Aktien sollen je nach Trend einige Tage-Monate gehalten werden.

Als Satelliten sind Investition in Trendmärkte und Firmen beabsichtigt, sowie in einige hoch notierte Dividenden-Aktien.



Ich beabsichtige Internationale ausgewählte (20-30) Aktien mit diversen technischen Chartanalyse Methoden zu handeln, um Verluste auch im Kurz.-mittelfristigen Anlagezeitraum zu minimieren werden keine risikoreichen Papiere gehandelt.

Die angestrebte Investitionsquote liegt bei ca. 75–100 %. mehr anzeigen