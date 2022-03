Kernmarkt Momentum

Handelsidee

Das Wikifolio fokussiert auf trendstarke ETFs, die wichtige Indizes repräsentieren, also vor allem die wichtigsten Aktien-Indizes der Welt, sowie Gold, Krypto-Währungen und Anleihen.



Dabei soll in die drei trendstärksten ETFs investiert werden. Die Anpassung erfolgt wöchentlich. Ggf. sind auch große Cash-Anteile möglich.



Zur Bestimmung des Trends werden die 3- und 6-Monatsperformance herangezogen, die in Summe mindestens größer 0 sein sollen. Zudem ist aktueller Wert über der 200-Tage-Linie notwendig. Die drei bestplatzierten kommen ins Depot.



Die Anpassung erfolgt jeweils am letzten Handelstag der Woche.



Ziel ist eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt bei geringerer Volatilität.

