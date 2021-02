Keep It Simple Stupid

Handelsidee

Ziel des Portfolios ist ein kontinuierlicher, mittel-bis langfristig orientierter Wertzuwachs.

Der Aufbau des Portfolios und die Investitionsentscheidungen orientieren sich an bekannten und einfach verständlichen Investitionsprinzipien:

1. Investition in Qualitätswerte

2. Risikominimierung durch:

- Diversifizierung in unterschiedliche Regionen (USA, Deutschland, China)

- Diversifizierung in unterschiedliche Marktsegmente

3. Nutzung unterschiedlicher Anlageinstrumente für unterschiedliche Anlagehorizonte.



Folgende Aufteilung des Portfolios wird angestrebt:

- Block 1: ca. 1/3 in dividendenstarke Qualitätswerte im US-Raum.

- Block 2: ca. 1/3 in defensive und weniger konjunkturabhängige Qualitätswerte im €-Raum.

- Block 3: ca. 1/3 in chancenorientierte, kurzzeitige Anlagen im asiatischen Raum. mehr anzeigen