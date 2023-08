The Long Run

Dieses wikifolio beschränkt sich auf maximal 3 Positionen. Es soll ohne weitere Beschränkungen in Bewegungen deutscher und US-Indizes sowie Einzelaktien beider Länder investiert werden. Der Einsatz von Hebelprodukten ist vorgesehen, aber nicht zwingend. Es ist geplant, sowohl in Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen zu investieren. Die Anlagedauer kann zwischen einem Handelstag und mehreren Monaten betragen. Ziel ist eine deutliche langfristige Outperformance des deutschen (40) sowie des US Standardindex (500).