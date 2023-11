Macro Shield Investments

Meine Investmentstrategie, die aus zwei Säulen besteht, kann eine effektive Möglichkeit sein, sowohl Stabilität als auch Wachstumspotenzial zu bieten. In diesem Fall kombiniert die Strategie eine Macro-Rotations-Strategie und eine High-Beta-Strategie. Die Macro-Rotations-Strategie zielt darauf ab, Alpha durch eine Rotation zwischen Risk-On- und Risk-Off-Positionen zu generieren. Die Strategie nutzt verschiedene Indikatoren und Signale, um den aktuellen Zustand des Marktes zu bewerten und entsprechend zu handeln. In Zeiten, in denen der Markt als risikofreudig eingestuft wird (Risk-On), sollen offensive Positionen über Aktien ETFs aufgebaut werden. In Zeiten erhöhter Unsicherheit soll eine Rotation in sicherere Anlagen wie Anleihen, defensive Sektoren oder Cash aufgebaut werden. Durch diese regelbasierte Rotation könnte die Strategie von den unterschiedlichen Marktbedingungen profitieren und Alpha generieren. Die High-Beta-Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung der profitabelsten und gleichzeitig unterbewerteten Aktien, die ein hohes Wachstumspotenzial haben. Diese Aktien sollen dann für mindestens ein Jahr gehalten werden, um von langfristigen Wachstumstrends zu profitieren. Durch die Kombination dieser beiden Säulen könnte die Investmentstrategie sowohl von kurzfristigen Marktineffizienzen als auch von langfristigen Wachstumstrends profitieren. Die Macro-Rotations-Strategie soll einen Schild vor Marktschwankungen bilden, während die High-Beta-Strategie das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bietet. Kombiniert könnten beide Strategien höhere Returns erwirtschaften als alleine. Das Rebalancing soll, wenn nötig, etwa einmal im Jahr stattfinden, um eine gleichmäßige Gewichtung zwischen beiden Strategien beizubehalten.