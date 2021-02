Handelsidee

Dieses Wikifolio dient dem langfristigen Vermögensaufbau und orientiert sich bei der Auswahl einzelner Unternehmen an der Methode von Susan Levermann. Darüber hinaus werden empirische Befunde zu Makrofaktoren berücksichtigt, wie Zinsentwicklung, Inflationserwartung, sowie Wechselkurse. Auf eine ausgewogene Diversifizierung wird Wert gelegt, so sollte immer mindestens in 10-15 Aktien gestreut angelegt werden. Um Währungseffekte auszunutzen, wird vorrangig in solche Aktien investiert, die auch in einer starken Währung notieren. mehr anzeigen