Ziel des M. J. Pecunia Zertifikates ist es ein langfristiges starkes Wachstum, mit einer hohen Streuung der unterschiedlichen Werte, zu erzielen. Dies soll vorrangig mit Einzelaktien geschehen aber auch mit einer Basis an ETF´s und Fonds. Haupt Augenmerk liegt im Europäischen sowie US amerikanischen Raum und beschränkt sich nicht auf spezifische Wirtschaftssektoren, sondern soll in allen Wirtschaftsbereichen breit gestreut sein. Die Haltedauer der unterschiedlichen Werte richtet sich stark nach aktueller Marktlage und Vorkommnissen in Wirtschaft und Politik, sollen aber wenn möglich bei einer positiven Marktlage mittel bis langfristig gehalten werden. Für Kaufs- und Verkaufsentscheidungen werden verschiedenste Quellen herangezogen. Zudem wird für jeden Wert eine professionelle Chartanlayse sowie lange Beobachtungen durchgeführt, um mit hoher Sicherheit ein positives Ergebnis zu erzielen.