Das Wikofolio WamsLey Opportunities ist ein stark Value orientiertes Wikifolio welches den Profit aus Sondersituationen und starken fundamentalen Unterbewertungen generiert. Alle Möglichkeiten an bestehenden Finanzinstrumenten können genutzt werden um auch in schwachen Marktphasen die Möglichkeit zu schaffen, marktunkorreliertes Alpha zu generieren. Die Assetallocation kann je nach Marktstimmung stark variieren und einzelne Titel oder Finanzinstrumente können mit hohen Prozentsätzen gewichtet werden. Das Grundportfolio besteht aus 5-7 Aktien und 3-5 altenativen Finanzinstrumenten welche von ihrer Gewichtung schwanken können. Die Haltedauer variiert je nach Investmententwicklung. Der Investmentfokus erstreckt sich global über alle Branchen und Währungen. Die verschiedenen Finanzinstrumente werden durch sorgfältige Analyse und unter Bezugnahme verschiedener marktüblicher Bewertungsmethoden ausgewählt.