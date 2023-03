GD_1E_pens

Das Wikifolio soll die 1E Pensionslösung spiegeln, welche ich aktiv selbst bei einer 1E Stiftung bewirtschafte. Die Restriktionen werden durch Schweizer Anlagerichtlinien gemäss BVV 2 vorgegeben, z.B. max. 5% in einem Schuldner, hier max. 85% Aktien, mind. 60% CHF Währungsexposure, etc. Wobei das Wikifolio, in keine Direkt-Immobilien, keine Hedge Funds und kein Private Equity, wie nach BVV 2 eigentlich möglich, investieren wird. Es werden nur liquide, börsennotierte Aktien, Bonds und Fonds (aktiv/passiv) gehalten. Zu 1E siehe hierzu auch https://www.nzz.ch/themen-dossiers/meine-finanzen/was-sie-ueber-1e-vorsorgeplaene-unbedingt-wissen-sollten-ld.1652696