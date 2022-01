Prognosen Ratings International

Handelsidee

In diesem Musterdepot sollen Aktien aus dem weitweiten Anlageuniversum (alle Regionen, alle Indizes, alle Branchen) abgebildet werden. Es ist eine Haltedauer von in der Regel 24 Stunden angedacht.



Kursverluste bei Aktien sollen konsequent begrenzt werden. Gewinne werden laufen gelassen.



Zwecks Identifizierung neuer, aussichtsreicher Kandidaten für das Musterdepot sollen die Märkte kontinuierlich möglichst täglich sondiert werden. Die Auswahl der Werte soll dabei vor allem auf Basis der Technischen Analyse erfolgen. Zusätzlich fließen Analysten-Ratings in die Entscheidungsfindung mit ein. mehr anzeigen