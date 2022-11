Intelligent Trend Select

Was wird gehandelt? Aus meiner mehrjährigen Erfahrung heraus, handel ich auf charttechnischer Basis in jedem Bereich/Sektor, in dem sich gute Trends bilden. Das können Aktien, Indizies, Rohstoffe und Währungspaare sein. Wenn mit Hebel gehandelt wird, dann stets mit Umsicht. Wie oft wird gehandelt? Das Wikifolio wird (fast) täglich überprüft und die Positionen bei jedem Besuch auf Herz und Nieren überprüft. Welcher Handelstil & welche Strategie wwerden verfolgt? Kurz- bis Mittelfristige Haltedauer pro Position für eine gute Rendite im übergeordneten Trend. Nach welchem Regelwerk wird gehandelt? Ich handel strikt nach einem von mir selbst festgelegten Regelwerk auf charttechnischer Basis und das ohne Emotionen, da diese beim Handel eher hinderlich sind. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG In den im Wikifolio enthaltenen Positionen kann ich auch privat selbst investiert sein und auch durch long oder short Kontrakte. Ich ersetze keine anleger- und anlagegerechte Beratung. Von daher ist jegliche Haftung für Schäden aller Art (insbesondere Vermögensschäden) die unter Umständen auftreten, ausgeschlossen. Dies gilt auch durch Verwendung von Informationen zu diesem Wikifolio. Die hier genannten Instrumente stellen somit keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.