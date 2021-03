Silberpresse Silver Squeeze

Handelsidee

In Zeiten von Corona, verrückt spielenden Finanzmärkten (und Kryptowährungen), Fake News, drohender Inflation und immer mehr Geld bei immer mehr Schulden, sehnen sich die Anleger nach wirklicher Sicherheit ! Diese Sicherheit finden Sie in Gold und Silber. Dazu die Knappheit bei hoher industrieller Nachfrage (Green Deal, 5G Ausbau etc) und der nach unten manipulierte Preis machen Silber attraktiv. Seit dem die Jungs von Reddit und Wallstreetsilver aufmerksam geworden sind, erst recht! (fehlt nur noch Elon Musk) Aus diesem Grund habe ich ein Teil(!), meiner ETH Bestände verkauft und mir ein Minendepot gebaut. Ich gehe davon aus, dass Gold und allen voran Silber in den nächsten Jahren massiv steigen werden. Mit Minen und Explorern habe ich ein Hebel auf diese Entwicklung. Die von mir ausgewählten Minen und Explorer Aktien bilden mein Depot. In jede Mine wurden ca. 4 Stunden Research investiert. mehr anzeigen