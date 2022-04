Growth - Technologie - ESG

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird überwiegend in Unternehmen aus der Region Nordamerika investiert, die sich in einem wachstumsstarken Marktumfeld befinden und signifikante Wettbewerbsvorteile aufweisen. Es ist wichtig, dass diese Unternehmen ein hohes (mind. zweistelliges) Umsatzwachstum generieren, welches aufgrund stark ausgeprägter Wettbewerbsvorteile (Moats) langfristig aufrechterhalten werden kann. Die Wettbewerbsvorteile müssen in Form von Netzwerkeffekten, Economies of Scale, hohen Wechselkosten, Markenbekanntheit oder Technologievorteilen vorliegen.



Der Schwerpunkt liegt demnach vorrangig auf Wachstumswerten, die keine bzw. eine geringe Dividendenrendite haben, über eine herausragende Marktstellung verfügen und zukunftsträchtige Geschäftsmodelle besitzen. Dabei ist von eminenter Bedeutung, dass die Unternehmen nachhaltig wirtschaften und hohe ESG-Ratings aufweisen (ESG-Integration).



Neben einer durchgeführten Fundamentalanalyse, in der mitunter Kennzahlen wie Free Cash Flow, Return on Invested Capital (ROIC), Umsatzwachstum oder EBIT-Marge betrachtet werden, werden auch weiche Faktoren näher beleuchtet. Ebenso werden makroökonomische Faktoren in der Entscheidungsfindung berücksichtigt. mehr anzeigen