Tabak Alkohol und Co.

Handelsidee

Langfristiges investieren in diverse, sogenannte "Sündenwerte" mit relativ hoher Dividende. Das Wikifolio ist eine "was wäre, wenn" Idee, die ich umsetzen würde, wenn ich das Geld dazu hätte. Als langfristiges Dividendenportfolio, in Werte, die zwar im Buchwert tendenziell eher sinken, dafür jedoch gebraucht bzw. auch in Krisen genutzt werden und eine gute, permanente Ausschüttung bieten.

Hauptsächlich aus den Bereichen Alkohol, Tabak, Öl und Rüstung.

Da ich selbst gern in so einen ETF investieren würde, es so einen leider nicht gibt, bzw. nicht als Sparplan in Deutschland vorhanden ist, probiere ich das hier einfach mal aus.

Das Wikifolio ist als "Buy and Hold" gedacht.

Mindestens 25 verschiedene Titel.