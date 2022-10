Trendfolge mit Aktien

Dieses Wikifolio soll eine von mir erstellte Trendfolge-Strategie auf Aktien abbilden. Es handelt sich hierbei um ein Wikifolio, welches nach festen Regeln geführt wird und somit werden keine emotionalen Entscheidungen erfolgen. Dabei können Aktien von der gesamten Welt berücksichtigt werden, jedoch werden hauptsächlich Aktien aus den USA und Europa relevant sein. Es wird ausschließlich auf steigende Märkte gesetzt und somit sind Short-Positionen oder Leerverkäufe ausgeschlossen. Außerdem handelt es sich hierbei um ein ungehebeltes Portfolio. Die Haltedauer der einzelnen Werte soll in stabilen Trends über Monate bis Jahre geschehen. Dennoch können in volatilen Märkten einzelne Trades bereits nach einem Tag wieder geschlossen werden. Des Weiteren werden maximal 20 Aktien im Portfolio angestrebt. Wenn es keine neuen Kaufsignale geben sollte, kann sich das Portfolio auch komplett im Cash befinden. Im Zeitpunkt des Kaufes sollen maximal rund 5 % pro Wert investiert werden. Grundlage der Signale für dieses Portfolio ist eine Durchkreuzung der Signallinie vom Chartverlauf der Aktie. Als Signallinie wird ein Weighted Moving Average (WMA) verwendet, der sich aus den letzten 260 Handelstagen errechnet. Ich habe mich anstatt eines Simple Moving Average für den Weighted Moving Average entschieden, da dieser neuere Kursentwicklungen stärker gewichtet als weiter vergangene. Somit kann auf Trendänderungen schneller reagiert werden. Abschließend wurde noch ein Sicherheitspuffer um den WMA gelegt, damit eine zu häufige Generierung von Fehlsignalen vermieden wird. Gekauft wird, wenn der Kurs die Signallinie von unten durchkreuzt. Verkauft demzufolge, wenn der Kurs die Signallinie von oben durchkreuzt. Für das Wikifolio wurde von mir ein eigenes Aktien-Universum gebildet. Die darin ausgewählten Aktien zeichnen sich dadurch aus, dass es sich nur um Unternehmen handelt, die Gewinne erwirtschaften. Des Weiteren wird darauf geachtet, dass sich alle Werte in einem langfristigen,