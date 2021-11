Wachstum Select 2035

Handelsidee

Das Wikifolio investiert in etablierte Aktien mit potentieller Verdopplungsfantasie in den nächsten Jahren. Anlagedauer: mittel- bis langfristig. Maximal 12 Wertpapiere. Investiert wird in mehreren Teilbeträgen, in Abhängigkeit der Marktsituation. Austausch einzelner Positionen nur in Ausnahmefällen, in Abhängigkeit der Marktsituation. mehr anzeigen