Anlageblog - Krypto-Rohstoffe

Handelsidee

Neben Bitcoin werden Anlagetrends in Form von Altcoins ermittelt und als primäre Handelsobjekte definiert.

Steht der Markt in einer Entscheidungsfindung und stehen liquide Mittel zur Verfügung, können nach der Analysemethode zusätzliche Rohstoffpositionen (ETCs) eröffnet werden, bis attraktive Neueinstiege im Kryptomarkt gegeben sind.

Für Einstiege sowie Ausstiege bei kommenden Handelsentscheidungen wird die technische Analyse in Form von Elliott-Wellen, Trendfolge- sowie Trendumkehrindikatoren genutzt.

Da mathematische Kursziele definiert werden, ist die Handelsstrategie losgelöst von zeitlichen Aspekten. Generell wird jedoch ein mittelfristiger Zyklushandel angestrebt. mehr anzeigen