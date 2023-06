Flexible Investments.

Es soll überwiegend in Hebelprodukte, exotische Optionsscheine, Bonuszertifikate/Reversebonuszertifikate und Discount Optionsscheine investiert werden. Ein Gewinn kann entstehen, indem sich die Kurse der Basiswerte bis zum Ablaufdatum über bzw. unter bestimmten Barrieren bewegen. Außerhalb dieser Barrieren ist mit Verlusten zu rechnen. Grundsätzlich soll zeitgleich in Wertpapiere investiert werden die von steigenden Kursen profitieren ebenso wie Wertpapiere die von fallenden Kursen profitieren. Die geeigneten Barrieren sollen mit Hilfe der Chartanalyse festgelegt werden (Wiederstände, Unterstützungen). Zusätzlich soll in Aktien von Unternehmen investiert werden, die meiner Meinung nach gute Wachstumsaussichten haben. Die Fundamentalanalyse nach Kennzahlen (KGV, KVC, PEG, etc.) soll entsprechende Unternehmen generieren. Als weiteres Entscheidungskriterium kann die Chartanalyse dienen. Weiters kann in meiner Meinung nach aussichtsreiche ETFs (Aktien, Renten), ETCs (Rohstoffe, Edelmetalle) und ETNs (Kryptowährungen) investiert werden. Bei Hebelprodukten soll die Chartanalyse (Trendwendeformationen, Trendfolgemodelle) als Entscheidungskriterium angewendet werden. Der Investitionsgrad kann flexibel zwischen 0% und 100% liegen. Hauptsächlich soll kurzfristig gehandelt werden.