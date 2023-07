AAQS - MOM Europa

Für dieses Wikifolio suche ich Aktien aus Europa, angelehnt an das Handessystem AAQS, welches die Aktien in 10 Punkten auf ihre Qualität überprüft. Dies betrifft die Bereiche Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. Aus dieser Bewertung wird eine Rankingliste abgeleitet mit 0 - 10 Punkte. Es ist geplant, nur Werte mit 7-10 zu berücksichtigen, was für eine hohe Qualität spricht. Zusätzlich soll das Momentum aus 100 Tagen als 2. Kriterium berücksichtigt werden. Diese Kombi entscheidet über Entry und Exit einer Aktie. Die Überwachung soll durch einen fortlaufenden Scanner einer namhaften Software gewährleistet werden. Die Haltedauer bewegt sich im kurz- bis mittelfristigen Bereich.