Der Aero Defense USA ETF bildet die Wertentwicklung des Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Total Return Index USA ab. In dem Index-Tracker sind derzeit 39 US amerikanische Unternehmen entsprechend ihrer Marktkapitalisierung enthalten. Wir haben den ETF aufgelegt, weil derzeit kein passives Anlageprodukt mit Schwerpunkt auf Verteidigung für Anleger mit Domizil in Deutschlald zugelassen ist und vertrieben wird. Anleger profitieren von steigenden Verteidigungsausgaben, die tendenziell an das BSP gekoppelt und damit inflationssicher sind.