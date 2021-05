Aktien mit hohem Kurswert

Handelsidee

Es gibt eine Reihe qualitativ ansprechender Wertpapiere mit gutem Ausblick für die Zunkunft, bei denen eine direkte Investition an dem hohen Kurswert der Papiere scheitert. Einigen Investoren fehlt das Kapital, andere wollen sich dem Risiko nicht unmittelbar aussetzen. Dieses Wikifolio investiert in einige wenige Aktien mit relativ hohem Kurswert. Damit erhält jeder Anleger die Möglichkeit, mit geringem Einsatz und bei guter Skalierung, unmittelbar am Erfolg der Papiere zu partizpieren. Somit kann auch jeder Anleger Zukäufe und Gewinnmitnahmen tätigen. Eine Über- oder Untergewichtung der Aktien ist je nach Marktlage jederzeit möglich.