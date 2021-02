Allrounder VS

Handelsidee

Das Allrounder-Depot investiert in Value-, Growth-Aktien und ETF's um dabei das aktuelle Marktgeschehen bestmöglichst darzustellen. Neben aktuellen Trends in Form von Growth-Werten aus den Emerging-Markets soll eine gute Balance mit Value-Werten aus den Westlichen Märkten geschaffen werden. Doch auch dieses Depot lebt von der fundamentalen Analyse und hierbei setzt dieses Depot bei Value-Aktien ganz klar auf Unterbewertete- sowie stark bewertete Aktien mit tiefen Burggräben. Diese Analyse trifft auf Growth-Aktien nicht zu, hier setzt dieses Depot auf Zukunfts-Trends und Growth-Aktien, die in der Zukunft tiefe Burggräben hinter sich ziehen werden. Auch dieses Depot setzt auf eine gesunde Cash-Quote, welche aktiv an das dementsprechende Marktgeschehen angepasst wird. Langfristig ist das Ziel dieses Depots nicht nur in bullischen Marktphasen, sondern auch am Bärenmarkt eine gesunde Rendite zu erzielen. mehr anzeigen