Bei der Alpha Value Investment Strategie soll überwiegend versucht werden, unterbewertete Aktien ausfindig zu machen, die allerdings nicht in aller Munde sind. Dabei greifen wir auf einen Mix bekannter Kennziffern zurück, die sich auch schon bei Börsenlegenden wie Warren Buffet, Ray Dalio, Peter Lynch & Co. bewährt haben. Mithilfe diverser Scanner und automatisierter Programme verschaffen wir uns zudem einen besseren Überblick am Aktienmarkt und können somit auch schneller agieren.



Dabei machen wir keinen Unterschied, aus welchen Land eine erfolgreiche Firma stammt. Wir kaufen also weltweit Aktien ein und versuchen, unser Depot übersichtlich mit maximal 10 Werten zu bestücken. Auch die Haltezeit kann variabel sein. Ein Verkauf tritt dann ein, wenn eine Aktie wieder fair bewertet oder gar überbewertet ist. mehr anzeigen