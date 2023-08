Break 2023

Strategische Ausrichtung: Diese Handelsidee zielt darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio zu schaffen, das sowohl Wachstumspotenzial als auch Stabilität bietet. Das Portfolio besteht aus Titeln aus verschiedenen Branchen, um Diversifikation und Risikostreuung zu fördern. Taktische Allokation: Technologie (Alphabet, Apple, ASML Holding): Diese Titel bieten langfristiges Wachstumspotenzial in der Technologiebranche. Diese Positionen dienen als Kernelemente des Portfolios. Gesundheitswesen (Novartis, Novo Nordisk, Roche Holding): Angesichts der wachsenden globalen Gesundheitsbedürfnisse sind diese Unternehmen gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach medizinischen Lösungen zu profitieren. Industrie (Kuehne & Nagel, Lockheed Martin): Diese Titel repräsentieren verschiedene Aspekte der Industrie, von Logistik bis zur Verteidigung. Sie können von Infrastrukturprojekten und Verteidigungsausgaben profitieren. Finanzen (Visa, Zurich Insurance Group): Finanzunternehmen sind ein wichtiger Bestandteil der globalen Wirtschaft. Diese Titel bieten Stabilität und Einnahmen aus Finanzdienstleistungen. Rohstoffe (Glencore): Als Rohstoffkonzern bietet Glencore einen Einblick in den Rohstoffmarkt, der sich mit den wirtschaftlichen Bedingungen ändert. Es kann eine Diversifikation hinzufügen. Langfristige Ziele: Die langfristigen Ziele dieser Handelsidee sind: Kapitalwachstum: Durch die Auswahl von Titeln aus verschiedenen Branchen kann man von verschiedenen Wachstumsmöglichkeiten profitieren. Risikostreuung: Die Diversifikation über verschiedene Branchen hinweg hilft, das Risiko zu minimieren. Stabilität: Durch die Aufnahme von Unternehmen mit nachgewiesener Stabilität und Einnahmen aus verschiedenen Quellen kann eine gewisse Sicherheit im Portfolio gewährleisten werden. Dividendenrendite: Einige der genannten Unternehmen zahlen Dividenden, was zusätzliches Einkommen generieren kann.