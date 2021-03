Emerging Asia

Handelsidee

Da von allen Volkswirtschaften weltweit die südasiatischen das mit Abstand höchste wirtschaftliche Potential besitzen, soll mit diesem wikifolio an der Entwicklung asiatischer Wachstumsmärkte partizipiert werden können.



Aktuell setzt sich dieses wikifolio noch ausschließlich aus indischen Aktien zusammen, da Indien zukünftig ein im internationalen Vergleich extrem hohes Wirtschftswachstum zeigen soll, welches sogar das Wirtschaftswachstum Chinas übertreffen sollte.

Langfristig jedoch soll die Diversifikation durch eine breitere regionale Streuung deutlich erhöht werden:



Nachfolgend die zwölf Länder, in die investiert werden soll, mit der jeweiligen in den nächsten fünf Jahren zu erwartenden durchschnittlichen jährlichen Wirtschaftswachstumsrate (Quelle: IWF, Februar 21):



Indien +7,80% p.a.

Vietnam +6,96% p.a.

Philippinen +6,66% p.a.

China +6,16% p.a.

Malaysia +5,96% p.a.

Indonesien +5,36% p.a.

Thailand +4,14% p.a.

Pakistan +3,89% p.a.

Singapur +3,04% p.a.

Südkorea +2,78% p.a

Australien +2,70% p.a.

Taiwan +2,32% p.a.



Zum Vergleich: In dem selben Zeitraum soll die deutsche Wirtschaft um 2,31% p.a., die US-amerikanische Wirtschaft um 2,40% p.a. und die japanische Wirtschaft um 1,36% p.a. wachsen.



Bei der Länderallokation liegt der Schwerpunkt auf den größten asiatischen Entwicklungsmärkten Indien und China, die in Form von ausgewählten Aktien jeweils ein Drittel am Gesamtwert des Portfolios ausmachen sollen.

Das verbleibende Drittel setzt sich gleichgewichtet aus zehn ETFs mit Fokus auf jeweils eines der weiteren oben genannten Länder zusammen.



Durch die hohe Diversifikation soll das Verlustrisiko und die Volatilität bei gleichzeitiger Chancenorientiertheit reduziert werden. mehr anzeigen