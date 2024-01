EU Levermann Dividende

In meinem 2. wikifolio bilde ich mein Einzelaktien-Depot 1:1 ab. Hier wird in Europäische Small- und Midcaps investiert, die alle Dividende über einen längeren Zeitraum gezahlt haben und i.d.R. auch nicht gesenkt haben. Werden hier zukünftige Dividenden-Aristokraten gefunden? Ausgewählt und regelmäßig überprüft werden die Unternehmen nach den Grundpfeilern der Levermann-Strategie. Zu den 9 (Punkte-)Kategorien zählen u.a. KGV, Ebit-Marge und Nettoverschuldung. Zwischen 0 und 4 Punkten werden die Aktien gehalten, ab 5 Punkten gibt es ein klares Kaufsignal. Alle Unternehmen mit weniger als 0 Punkten fallen aus der Strategie heraus und werden verkauft. Aus Dividenden sollte eine erwartete Rendite von 4,6% (Basis 2023) entstehen. Aufgrund der Unternehmensgröße ist aber mit einer stärkeren Volatilität in den Kursen zu rechnen, es bieten sich hier zusätzliche Chancen, aber auch Risiken.