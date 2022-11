European Structural Growth

In dem Wikifolio wird in strukturell wachsende Qualitätstitel aus Europa investiert. Die Unternehmen profitieren typischerweise von strukturellen Wachstumstrends und weisen eine überdurchschnittliche Qualität auf. Es können auch zyklischere Titel beigemischt werden, wenn diese von den langfristigen Trends profitieren. Titel sollen dabei möglichst lange gehalten werden, sofern die Trends intakt sind. Die Titel werden gleichgewichtet mit je 5% Gewicht erworben und ggf. in unregelmäßigen Zeiträumen rebalanced. Der Fokus liegt auf Large- und MidCaps.