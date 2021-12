Forex Swing Opportunities

Handelsidee

Handelsregeln:

Es werden in FOREX -Märkten gehandelte Instrumente (Indizes, Währungspaare, Rohstoffe) überwacht und mit Hilfe der Turbooptionsscheinen investiert.

Der Hebel der Scheine variiert von 5 bis 10 je nach Volatilität des Instrumentes.

Einstieg/Ausstieg-Zeitpunkt in Abstimmung mit MACD Indikator auf Tagesbasis.

Das Depot darf maximal 10 Wertpapiere enthalten, um Überblick zu behalten.



Risiko & Money Management:

-Eine Position kann maximal 10% vom Depot gewichtet sein.

-Stop-loss bei 20 % Verlust in der Einzelposition.



Vorteile der Strategie:

-Aktivität in verschiedenen Markten in beide Richtungen

Nachteile der Strategie:

- Erhöhte Volatilität bei starken Marktbewegungen

