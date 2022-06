Mit dem Wikifolio Global Hedge soll durch Aktien, ETFs / ETCs und Hebelprodukten eine kontinuierliche Wertsteigerung erzielt werden. Dabei sollen Wertpapiere aus unterschiedlichsten Gründen Long & Short gehandelt werden, wie unter anderem durch fundamentaler oder technischer Analyse. Durch den Einsatz von Hebelprodukten sollen zusätzlich Trades in Trendmärkten, sowie in Seitwärtsmärkten gemacht werden. Ebenso werden Positionen in diesem Wikifolio durch den Einsatz von Hebelprodukten gehedged. Die Aktivität ist hierbei hoch.